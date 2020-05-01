В Узбекистані прорвало дамбу водосховища, тисячі людей евакуйовані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Узбекистані 1 травня прорвало нещодавно збудовану дамбу Сардобінського водосховища на сході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Після прориву дамби вранці п’ятниці влада евакуювала із довколишніх населених пунктів майже 12 тисяч людей.
Прорив стався у одній з секцій бетонної конструкції заввишки 29 метрів, струм води рушив до сусідніх сіл.
Влада вже заявила, що це пошкодження послабило усю греблю і вона взагалі може повністю зруйнуватися.
На місце події прибуло керівництво Узбекистану.
Сардобінське водосховище почали будувати у 2010 році, а закінчили в 2017 році, воно вміщує 922 мільйони кубометрів води. Глибина водойми 28,8 метра.
Узбекистан також підписав контракт з Китаєм на 23 мільйони доларів на будівництво гідроелектростанції на місці греблі. Китайський гідроенергетичний проєкт планували завершити в 2022 році.
Нагадаємо, з України до Узбекистану екстрадують шахрая.