В УЗА поблагодарили всех "причастных" к детенизации рынка зерна в Украине: детали
Киев • УНН
Украинская зерновая ассоциация поблагодарила правительство за усилия по детенизации рынка зерна. Новый закон об обеспечении экспорта должен заменить несколько механизмов на один действенный инструмент.
Украинская зерновая ассоциация выразила благодарность усилиям правительства, министерства агрополитики и Одесской областной военной администрации, направленные на детенизацию рынка зерна в Украине, передает УНН.
Детали
В ассоциации констатировали, что за последний год был наработан ряд механизмов, которые позволили уменьшить теневой оборот зерна.
"Также УЗА всячески поддерживает внедрение закона об обеспечении экспорта, которое призвано дерегулировать администрирование экспорта, заменив ряд механизмов на один действенный инструмент, который позволит одновременно уменьшить оборот теневого зерна и его экспорта и упростить процедуры для легального экспорта зерна", - говорится в сообщении.
В ассоциации добавили, что в основе закона заложен опыт, который экспортный рынок зерна получил благодаря приказу Одесской ОВА от 18 августа 2023 года.
"В течение действия приказа Одесская ОВА коммуницировала с участниками экспортных операций, и это в значительной степени позволило улучшить ситуацию в борьбе с "теневой" частью экспорта зерна и масличных.
УЗА убеждена, что внедрение механизма обеспечения экспорта зерна будет способствовать дальнейшей детенизации рынка зерна и удовлетворять как государство, так и бизнес, который работает открыто и прозрачно", - говорится в сообщении.
Напомним
В августе 2023 года глава Одесской ОВА Олег Кипер издал приказ, которым обязал экспортеров подтверждать происхождение товара. Аргументировал он свое решение тогда поразительными цифрами: 30-40% субъектов рынка экспортного зерна работали "в тени". Отныне все таможенные декларации регистрируются до загрузки экспортного товара, поэтому вывезти купленное за наличные зерно у анонимного фермера - почти невозможно.