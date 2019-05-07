В правительстве разработали евроинтеграционный законопроект по техосмотру автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство инфраструктуры Украины предложило на обсуждение разработанный во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС законопроект об изменениях в законодательство в сфере безопасности эксплуатации транспортных средств, предусматривающий проверку на пригодность к эксплуатации частных автомобилей с 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованный на сайте Мининфраструктуры законопроект.
"Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более девяти с местом водителя включительно, используемых для обеспечения нужд, не связанных с предпринимательской и/или хозяйственной деятельностью, подлежат проверке на пригодность к эксплуатации с 01 января 2022 года", - говорится в тексте проекта закона.
Также в проекте предлагается, чтобы полиция с 1 января 2022 года осуществляла контроль за соблюдением указанных требований на автодорогах.
Законопроект также определяет, что до 1 января 2022 проверка пригодности таких транспортных средств к эксплуатации проводится в случае:
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- регистрации/перерегистрации транспортного средства;
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- смены собственника транспортного средства;
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- изменения или модификации систем или их составляющих, влияющих на безопасность дорожного движения или окружающей природной среды;
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- выезда транспортного средства за пределы зоны таможенного контроля Украины (до 1 января 2022 года - добровольно, а с 1 января 2022 года - в обязательном порядке).
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Как указали в Мининфраструктуры, проект закона предусматривает:
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- внедрение периодических проверок транспортных средств на пригодность к эксплуатации;
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- внедрение требований контрольных устройств (ограничителей скорости, тахографов) на определенные категории транспортных средств для безопасности на дорогах Украины и снижения уровня смертельных ДТП;
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- создание системы периодической подготовки водителей транспортных средств отдельных категорий, экспертов по проверке транспортных средств на пригодность к эксплуатации;
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- обеспечение контроля и установление ответственности за нарушение режимов рабочего времени и времени отдыха водителей;
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- внедрение административной ответственности водителей, должностных лиц, предпринимателей за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, хозяйственной деятельности в сфере транспорта, в том числе предоставления услуг автомобильным транспортом;
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- введение совместных со странами ЕС правил времени управления, перерывов и периодов отдыха водителей, которые, в частности, занимаются международными автоперевозками.
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Напомним, вице-премьер Климпуш-Цинцадзе заявила, парламент может принять евроинтеграционные законы в сфере транспорта за один день.