В правительстве разработали евроинтеграционный законопроект по техосмотру автомобилей

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство инфраструктуры Украины предложило на обсуждение разработанный во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС законопроект об изменениях в законодательство в сфере безопасности эксплуатации транспортных средств, предусматривающий проверку на пригодность к эксплуатации частных автомобилей с 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованный на сайте Мининфраструктуры законопроект.

"Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более девяти с местом водителя включительно, используемых для обеспечения нужд, не связанных с предпринимательской и/или хозяйственной деятельностью, подлежат проверке на пригодность к эксплуатации с 01 января 2022 года", - говорится в тексте проекта закона.

Также в проекте предлагается, чтобы полиция с 1 января 2022 года осуществляла контроль за соблюдением указанных требований на автодорогах.

Законопроект также определяет, что до 1 января 2022 проверка пригодности таких транспортных средств к эксплуатации проводится в случае:

  • регистрации/перерегистрации транспортного средства;
  • смены собственника транспортного средства;
  • изменения или модификации систем или их составляющих, влияющих на безопасность дорожного движения или окружающей природной среды;
  • выезда транспортного средства за пределы зоны таможенного контроля Украины (до 1 января 2022 года - добровольно, а с 1 января 2022 года - в обязательном порядке).

Как указали в Мининфраструктуры, проект закона предусматривает:

  • внедрение периодических проверок транспортных средств на пригодность к эксплуатации;
  • внедрение требований контрольных устройств (ограничителей скорости, тахографов) на определенные категории транспортных средств для безопасности на дорогах Украины и снижения уровня смертельных ДТП;
  • создание системы периодической подготовки водителей транспортных средств отдельных категорий, экспертов по проверке транспортных средств на пригодность к эксплуатации;
  • обеспечение контроля и установление ответственности за нарушение режимов рабочего времени и времени отдыха водителей;
  • внедрение административной ответственности водителей, должностных лиц, предпринимателей за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, хозяйственной деятельности в сфере транспорта, в том числе предоставления услуг автомобильным транспортом;
  • введение совместных со странами ЕС правил времени управления, перерывов и периодов отдыха водителей, которые, в частности, занимаются международными автоперевозками.

Напомним, вице-премьер Климпуш-Цинцадзе заявила, парламент может принять евроинтеграционные законы в сфере транспорта за один день.

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