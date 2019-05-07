В уряді розробили євроінтеграційний законопроект про техогляд автомобілів

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство інфраструктури України запропонувало на обговорення розроблений на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законопроект щодо змін до законодавства у сфері безпеки експлуатації транспортних засобів, який передбачає перевірку на придатність до експлуатації приватних автомобілів з 2022 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднений на сайті Мінінфраструктури законопроект.

"Транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять із місцем водія включно, що використовуються для забезпечення потреб, не пов’язаних із підприємницькою та/або господарською діяльністю, підлягають перевірці на придатність до експлуатації з 01 січня 2022 року", - йдеться у тексті проекту закону.

Також у проекті пропонується, аби поліція з 1 січня 2022 року здійснювала контроль за дотриманням зазначених вимог на автодорогах.

Законопроект також визначає, що до 1 січня 2022 року перевірка придатності таких транспортних засобів до експлуатації проводиться у разі:

  • реєстрації/перереєстрації транспортного засобу;
  • зміни власника транспортного засобу;
  • зміни або модифікації систем чи їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху або навколишнього природного середовища;
  • виїзду транспортного засобу за межі зони митного контролю України (до 1 січня 2022 року – добровільно, а з 1 січня 2022 року – в обов’язковому порядку).

Як вказали у Мінінфраструктури, проект закону передбачає:

  • впровадження періодичних перевірок транспортних засобів на придатність до експлуатації;
  • впровадження вимог щодо контрольних пристроїв (обмежувачів швидкості, тахографів) на певні категорії транспортних засобів для безпеки на дорогах України та зниження рівня смертельних ДТП;
  • створення системи періодичної підготовки водіїв транспортних засобів окремих категорій, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;
  • забезпечення контролю та встановлення відповідальності за порушення режимів робочого часу та часу відпочинку водіїв;
  • впровадження адмінвідповідальності водіїв, посадовців, підприємців за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, господарської діяльності у сфері транспорту, у тому числі надання послуг автомобільним транспортом;
  • запровадження спільних з країнами ЄС правил щодо часу керування, перерв та періодів відпочинку водіїв, які, зокрема, займаються міжнародними автоперевезеннями.

Нагадаємо, віце-прем'єр Климпуш-Цинцадзе заявила, парламент може ухвалити євроінтеграційні закони у сфері транспорту за один день.

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