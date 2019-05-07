В уряді розробили євроінтеграційний законопроект про техогляд автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство інфраструктури України запропонувало на обговорення розроблений на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законопроект щодо змін до законодавства у сфері безпеки експлуатації транспортних засобів, який передбачає перевірку на придатність до експлуатації приватних автомобілів з 2022 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднений на сайті Мінінфраструктури законопроект.
"Транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять із місцем водія включно, що використовуються для забезпечення потреб, не пов’язаних із підприємницькою та/або господарською діяльністю, підлягають перевірці на придатність до експлуатації з 01 січня 2022 року", - йдеться у тексті проекту закону.
Також у проекті пропонується, аби поліція з 1 січня 2022 року здійснювала контроль за дотриманням зазначених вимог на автодорогах.
Законопроект також визначає, що до 1 січня 2022 року перевірка придатності таких транспортних засобів до експлуатації проводиться у разі:
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- реєстрації/перереєстрації транспортного засобу;
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- зміни власника транспортного засобу;
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- зміни або модифікації систем чи їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху або навколишнього природного середовища;
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- виїзду транспортного засобу за межі зони митного контролю України (до 1 січня 2022 року – добровільно, а з 1 січня 2022 року – в обов’язковому порядку).
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Як вказали у Мінінфраструктури, проект закону передбачає:
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- впровадження періодичних перевірок транспортних засобів на придатність до експлуатації;
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- впровадження вимог щодо контрольних пристроїв (обмежувачів швидкості, тахографів) на певні категорії транспортних засобів для безпеки на дорогах України та зниження рівня смертельних ДТП;
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- створення системи періодичної підготовки водіїв транспортних засобів окремих категорій, експертів з перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації;
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- забезпечення контролю та встановлення відповідальності за порушення режимів робочого часу та часу відпочинку водіїв;
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- впровадження адмінвідповідальності водіїв, посадовців, підприємців за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, господарської діяльності у сфері транспорту, у тому числі надання послуг автомобільним транспортом;
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- запровадження спільних з країнами ЄС правил щодо часу керування, перерв та періодів відпочинку водіїв, які, зокрема, займаються міжнародними автоперевезеннями.
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Нагадаємо, віце-прем'єр Климпуш-Цинцадзе заявила, парламент може ухвалити євроінтеграційні закони у сфері транспорту за один день.