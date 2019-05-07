В уряді розробили євроінтеграційний законопроект про техогляд автомобілів

КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство інфраструктури України запропонувало на обговорення розроблений на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законопроект щодо змін до законодавства у сфері безпеки експлуатації транспортних засобів, який передбачає перевірку на придатність до експлуатації приватних автомобілів з 2022 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднений на сайті Мінінфраструктури законопроект.