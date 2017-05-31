В правительстве разработали систему "Пульс соглашения" для контроля за выполнением Соглашения об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В правительстве разработали систему "Пульс соглашения" для контроля за выполнением Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.
“Поскольку соглашение очень сложное, мы с коллегами разработали упрощенную процедуру планирования осуществления процедуры мониторинга и оценки эффективности внедрения соглашения. Мы этим порядком и этой системой хотим заместить громоздкую и бюрократическую систему исполнения сделки, которая сейчас функционирует в Украине и предлагаем единую комплексную информационно-аналитическую систему, так называемый „Пульс соглашения“”, — сказала вице-премьер.
По ее словам, такая система в открытом доступе даст возможность видеть статус задач во время выполнения, временные рамки выполнения, переводы актов законодательства ЕС на украинском языке и оценку результативности выполнения соглашения.
Как сообщал УНН, Украина отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации.