В уряді розробили систему "Пульс угоди" для контролю за виконанням Угоди про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В уряді розробили систему "Пульс угоди" для контролю за станом виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявила віце-прем'єр-міністр з питань европейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
“Оскільки угода є дуже складна, ми з колегами розробили спрощену процедуру планування здійснення процедури моніторингу та оцінки ефективності впровадження угоди. Ми цим порядком і цією системою хочемо замістити громістку і бюрократичну систему виконання угоди, яка зараз функціонує в Україні і пропонуємо єдину комплексну інформаційно-аналітичну систему, так званий „Пульс угоди“”, — сказала віце-прем’єр.
За її словами, така система у відкритому доступі дасть можливість бачити статус завдань під час виконання, часові рамки виконання, переклади актів законодавства ЄС українською мовою і оцінку результативності виконання угоди.
Як повідомляв УНН, Україна відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію.