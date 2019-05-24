В правительстве объяснили, почему до сих пор не подписано соглашение о ЗСТ с Турцией

КИЕВ. 24 мая. УНН. Украина до сих пор не может согласовать с Турцией степень либерализации рынков в ходе переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли в ответе на запрос корреспондента УНН.