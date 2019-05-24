В уряді пояснили, чому досі не підписана угода про ЗВТ з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна досі не може узгодити з Туреччиною ступінь лібералізації ринків у ході переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповіді на запит кореспондента УНН.
“Найбільш дискусійним залишається питання узгодження умов доступу до ринків товарів у зв’язку з різним підходом сторін до ступеня лібералізації ринків”, — наголосили в прес-службі.
При цьому в МЕРТ додали, що переговори з укладення угоди про вільну торгівлю можуть бути завершені тільки тоді, коли буде досягнуто збалансованого прийнятного для обох сторін результату.
“Угода про вільну торгівлю з Туреччиною може бути підписана тільки після завершення переговорів, що у свою чергу залежить від досягнення збалансованих, взаємовигідних результатів, прийнятних для обох сторін”, — зазначили в Мінекономрозвитку.
Як зазначили в прес-службі відомства, українська сторона в рамках цього переговорного процесу продовжить відстоювати національні інтереси України, які, зокрема, враховують інтереси українських виробників товарів та надавачів послуг.
Також у МЕРТ уточнили, що з 2011 року проведено десять раундів офіційних переговорів та шість додаткових зустрічей експертів. Десятий офіційний раунд переговорів проведено 3-4 травня 2018 року у Києві, втім 10-11 грудня минулого року в українській столиці додатково проведено двосторонні переговори.
Передбачається, що текст проекту Угоди охоплюватиме торгівлю товарами, послугами, правила конкуренції, визначення преференційних правил походження товарів, врегулювання спорів, захисні заходи, захист прав інтелектуальної власності тощо.
Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що дата завершення переговорів із Туреччиною щодо угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) залишається невизначеною через жорстку позицію турецького уряду по окремих позиціях.