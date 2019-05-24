В уряді пояснили, чому досі не підписана угода про ЗВТ з Туреччиною

КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна досі не може узгодити з Туреччиною ступінь лібералізації ринків у ході переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповіді на запит кореспондента УНН.