В правительстве подтвердили: Бюджет-2018 нардепы должны рассмотреть 7 декабря

"Проект Государственного бюджета на следующий год парламент должен рассмотреть во втором чтении 7 декабря", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в проекте расходы развития предусмотрены в объеме 115,3 млрд грн. Это почти на 27% больше (на 31,0 млрд грн) по сравнению с 2017 годом.

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В расходах развития Государственного бюджета на 2018 год запланировано 65,1 млрд грн капитальных расходов. В частности, поступления в Дорожный фонд запланированы на уровне 22,5 млрд грн. В Государственный фонд регионального развития в следующем году должно поступить 8,1 млрд грн. Капитальные расходы на сектор обороны и безопасности составят 8,6 млрд грн; на развитие оборонно-промышленного комплекса - 2 млрд грн, на реализацию инвестиционных проектов - 1,7 млрд грн; на формирование инфраструктуры ОТО - 1,9 млрд грн, на государственную поддержку животноводства - 1,9 млрд грн. Кроме того, еще 4 млрд грн предусмотрено в качестве софинансирования проектов международных финансовых организаций.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Бюджета-2018.