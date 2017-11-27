В уряді підтвердили: Бюджет-2018 нардепи мають розглянути 7 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Проект закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Верховна Рада має розглянути у другому читанні 7 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Кабміну.
"Проект Державного бюджету на наступний рік парламент має розглянути у другому читанні 7 грудня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у проекті видатки розвитку передбачені обсягом 115,3 млрд грн. Це майже на 27% більше (на 31,0 млрд грн) у порівнянні з 2017 роком.
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У видатках розвитку Державного бюджету на 2018 рік заплановано 65,1 млрд грн капітальних видатків. Зокрема, надходження до Дорожнього фонду заплановані на рівні 22,5 млрд грн. До Державного фонду регіонального розвитку в наступному році має надійти 8,1 млрд грн. Капітальні видатки на сектор оборони та безпеки складуть 8,6 млрд грн; на розвиток оборонно-промислового комплексу – 2 млрд грн, на реалізацію інвестиційних проектів – 1,7 млрд грн; на формування інфраструктури ОТГ – 1,9 млрд грн, на державну підтримку тваринництва – 1,9 млрд грн. Крім того, ще 4 млрд грн передбачено в якості співфінансування проектів міжнародних фінансових організацій.
Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Бюджету-2018.