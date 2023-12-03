В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
  •  108693 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  157147 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  195696 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  183261 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  167571 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  159934 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  175458 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  228304 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  200862 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  27202 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213092 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  25769 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200935 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  23177 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45190 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-universitete-filippin-vo-vremya-katolicheskoi-messi-progremel-vzriv-chetire-cheloveka-pogibli-yeshche-50-postradali

В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 08:05  •  9629 просмотра

Read in English

Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.

На Филиппинах в спортивном зале Университета Минданао в городе Марави на юге страны во время католической мессы прогремел взрыв в результате чего погибли четыре человека, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время католической мессы в спортивном зале университета на юге страны в спортивном зале произошел взрыв в результате чего погибли четыре человека, в том числе три женщины. Еще 50 человек были доставлены в две больницы для лечения с преимущественно легкими травмами. Власти назвали это нападение исламистским терроризмом

Взрыв в Марави, городе, который в течение пяти месяцев в 2017 году был осажден боевиками "Исламского государства", произошел после убийства 11 комбатантов во время военной операции в пятницу в Магинданао-дель-Сур.

Я осуждаю насильственный взрыв, который произошел сегодня утром. Террористические атаки на учебные заведения должны быть осуждены, потому что это места, которые пропагандируют культуру мира

 - говорится в заявлении губернатора Ланао-дель-Сур Маминтал Адионг-младшего.

Напомним

26-летний уроженец Франции набросился на прохожих в Париже недалеко от Эйфелевой башни, убил одного человека и ранил еще двоих.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
В університеті Філіппін під час католицької меси прогримів вибух: четверо людей загинули, ще 50 постраждали
An explosion occurs during a Catholic mass at a university in the Philippines: four people are killed and 50 others injured
Новости по теме

В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали

Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.

Новости Мира •   •  9629 просмотра
В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали

В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

Полиция расследовала заявления о нападении на народного депутата Александра Дубинского в СИЗО, но не нашла никаких доказательств, которые бы подтверждали полученные травмы.

Общество •   •  11780 просмотра
В Нацполиции опровергли заявления Дубинского об избиении его в СИЗО

СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами

Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.

Война •   •  19043 просмотра
СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами

За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевск в Украине из тяжелой артиллерии 3 декабря, Сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  20347 просмотра
За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай

Оккупанты в Старобельске запретили празднование Дня Святого Николая в школах, считая его сугубо украинским праздником.

Война •   •  22997 просмотра
В оккупированном Старобельске вместо Святого Николая детей будет поздравлять Киш Бабай

Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек

За сутки российская армия 76 раз атаковала Херсонскую область, обстреливала жилые кварталы, завод и электросеть.

Война •   •  23200 просмотра
Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек

В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены

Гражданин Франции напал с ножом на людей в Париже возле Эйфелевой башни, убив гражданина Германии и ранив двоих. Нападавший, за которым следили службы безопасности и который страдал психическим расстройством, был задержан полицией.

Новости Мира •   •  18631 просмотра
В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов

Вооруженные силы Украины сообщили, что за сутки уничтожили около 930 российских военных и 49 единиц вражеской военной техники. Общие потери противника с 24.02.22 составляют около 332 040 человек личного состава и значительного количества техники.

Война •   •  22823 просмотра
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около тысячи оккупантов

У Зеленского сомневаются, что ЕС может применять "ядерный вариант" из-за позиции Орбана

ЕС вряд ли приостановит право голоса Венгрии, несмотря на позицию Виктора Орбана по Украине, поскольку Союз стремится к единству, считает советник президента Украины Михаил Подоляк.

Политика •   •  22929 просмотра
У Зеленского сомневаются, что ЕС может применять "ядерный вариант" из-за позиции Орбана

Около 90 боевых столкновений и 20 авиаударов за сутки: ситуация на фронте

Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары по украинским позициям и мирным населенным пунктам, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. Украина отразила многочисленные штурмы, нанесла удары по вражеским объектам и удержала оборону.

Война •   •  22654 просмотра
Около 90 боевых столкновений и 20 авиаударов за сутки: ситуация на фронте