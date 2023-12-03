В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали
Киев • УНН
Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.
На Филиппинах в спортивном зале Университета Минданао в городе Марави на юге страны во время католической мессы прогремел взрыв в результате чего погибли четыре человека, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время католической мессы в спортивном зале университета на юге страны в спортивном зале произошел взрыв в результате чего погибли четыре человека, в том числе три женщины. Еще 50 человек были доставлены в две больницы для лечения с преимущественно легкими травмами. Власти назвали это нападение исламистским терроризмом
Взрыв в Марави, городе, который в течение пяти месяцев в 2017 году был осажден боевиками "Исламского государства", произошел после убийства 11 комбатантов во время военной операции в пятницу в Магинданао-дель-Сур.
Я осуждаю насильственный взрыв, который произошел сегодня утром. Террористические атаки на учебные заведения должны быть осуждены, потому что это места, которые пропагандируют культуру мира
Напомним
26-летний уроженец Франции набросился на прохожих в Париже недалеко от Эйфелевой башни, убил одного человека и ранил еще двоих.
В университете Филиппин во время католической мессы прогремел взрыв: четыре человека погибли, еще 50 пострадали
Взрыв в Университете Минданао в городе Марави во время католической мессы унес жизни четырех и ранил 50 человек; власти назвали его исламистским терроризмом. Занятия в университете приостановлены, усилены меры безопасности.
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