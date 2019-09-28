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В Умани открыли первый консульский отдел для помощи паломникам

Киев • УНН

 • 12996 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Умани открыли первый консульский отдел для помощи паломникам, которые приезжают в город праздновать иудейский Новый год. Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

В Умани открыли первый консульский отдел для помощи паломникам

По данным полиции, консульский отдел будет работать на время празднования Рош ха-Шана с участием паломников.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, каждый год в Умань приезжает большое количество иностранцев, которые иногда теряют документы. Их делами занималась полиция, но организация работы по возвращению верующих домой занимала определенное время. Отныне в случае потери документов иностранцы могут непосредственно обратиться к этому отдела, получить временный документ, который дает основания быстро и беспрепятственно вернуться домой.

Напомним, в Умань уже прибыло около 17 тысяч паломников-хасидов из шести стран мира.

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