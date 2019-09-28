В Умані відкрили перший консульський відділ для допомоги прочанам
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Умані відкрили перший консульський відділ для допомоги прочанам, які приїздять до міста святкувати іудейський Новий рік. Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції, передає УНН.
За даними поліції, консульський відділ буде працювати на час святкування Рош ха-Шана за участі паломників.
За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, кожного року до Умані приїжджає велика кількість іноземців, які подекуди втрачають документи. Їхніми справами займалась поліція, але організація роботи по поверненню вірян додому займала певний час. Відтепер у випадку втрати документів іноземці можуть безпосередньо звернутися до цього відділу, отримати тимчасовий документ, який дає підстави швидко та безперешкодно повернутися додому.
Нагадаємо, до Умані вже прибуло близько 17 тисяч паломників-хасидів із шести країн світу.