В "Укрзализныце" заявили об уменьшении долгов на 6,5 млрд. грн в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. ПАО "Укрзализныца" снизила в 2016 году свои долги на 6,5 млрд. грн. Об этом во время заседания правительства в среду сообщил председатель правления ведомства Войцех Балчун, передает корреспондент УНН.
"Мы начали процесс реструктуризации долга. Прежде всего это еврооблигации на сумму 500 млн долларов, которые были причиной объявления технического дефолта. Мы договорились о дополнительном времени одного года на так называемый вейвер и благодаря этому мы сможем реструктуризировать нашу задолженность", - сказал В.Балчун.
Он добавил, что "Укрзализныца" сократила свои обязательства.
"Между тем мы уменьшили обязательства на сумму 6,5 млрд грн", - сказал В.Балчун.
По его словам, УЗ планирует в 2017 году инвестировать в подвижной состав и инфраструктуру. "Инвестиции в подвижной состав и инфраструктуру мы планируем почти 27,5 млрд. грн, это в 4,5 раза больше чем в 2016 году", - сказал В.Балчун.
По его словам, в 2017 году, УЗ планирует потратить на ремонт подвижного состава практически 9 млрд грн, закупить или изготовить более 9 тыс. грузовых вагонов, отремонтировать и модернизировать 33 тыс. грузовых вагонов, закупить 50 пассажирских вагонов.
"Предполагаем, что этот год несмотря на такие большие инвестиции все же будет прибыльным годом", - сказал В.Балчун.
Он подчеркнул, что в случае, если УЗ выполнит эту инвестпрограмму, то 13 млрд грн будут направлены на закупки у отечественных товаропроизводителей.