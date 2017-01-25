В "Укрзалізниці" заявили про зменшення боргів на 6,5 млрд грн у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. ПАТ "Укрзалізниця" зменшила у 2016 році свої борги на 6,5 млрд грн. Про це під час засідання уряду у середу повідомив голова правління відомства Войцех Балчун, передає кореспондент УНН.
"Ми почали процес реструктуризації боргу. Насамперед це єврооблігації на суму 500 млн доларів, які були причиною оголошення технічного дефолту. Ми домовилися про додатковий час одного року на так званий вейвер і завдяки цьому ми зможемо реструктуризувати нашу заборгованість", - сказав В.Балчун.
Він додав, що "Укрзалізниця" зменшила свої зобов'язання.
"Тим часом ми зменшили зобов'язання на суму 6,5 млрд грн", - сказав В.Балчун.
З його слів, УЗ планує у 2017 році інвестувати в рухомий склад та інфраструктуру. "Інвестиції у рухомий склад та інфраструктуру ми плануємо майже 27,5 млрд грн, це в 4,5 рази більше ніж у 2016 році", - сказав В.Балчун.
За його словами у 2017 році, УЗ планує витратити на ремонт рухомого складу практично 9 млрд грн, закупити чи виготовити більше 9 тис. вантажних вагонів, відремонтувати та модернізувати 33 тис. вантажних вагонів, закупити 50 пасажирських вагонів.
"Передбачаємо, що цей рік попри такі великі інвестиції все-таки буде прибутковим роком", - сказав В.Балчун.
Він підкреслив, що в разі, якщо УЗ виконає цю інвестпрограму, то 13 млрд грн будуть направлені на закупівлі у вітчизняних товаровиробників.