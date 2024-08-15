В Укрзализныце сообщили об ударе рф по своей энергетической системе на этой неделе

На этой неделе армия рф нанесла удар по энергетической системе Укрзализныци на севере страны, были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ в четверг, 15 августа, передает УНН.

Враг на этой неделе нанес удары по энергетической системе Укрзалізниці на севере Украины. В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей - говорится в сообщении Укрзализныци.

Как отмечается, после вражеского удара задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома жителей региона максимально быстро вернулось электричество.

В настоящее время Укрзализныця работает над восстановлением энергосистемы, указали в обществе.

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Ночью 14 августа БПЛА атаковали объект энергетики на севере, временно обесточив часть Черниговской области.