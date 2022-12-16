В "Укрпочте" анонсировали открытие новогодней почтовой резиденции

Цитата



"С 19 декабря в наших главпочтамтах заработает Новогодняя почтовая резиденция. К нашим привычным услугам добавляем еще одну - и становимся средоточием тепла и хорошего настроения для вас и ваших родных. Дети смогут пообщаться с Новогодним волшебником и написать ему письма с пожеланиями (письма, кстати, можно написать дома, когда нет света), для этого даже имеем волшебный почтовый ящик", - написал он.



Детали



Также, по словам Смелянского, дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах, развлечениях и активностях.

"У нас можно заказать подарки с бесплатной доставкой, поздравить наших защитников с праздником (поздравительную открытку мы предоставим бесплатно). А еще - мы можем доставить эту открытку или посылку даже на 0 линию фронта! Ну и, конечно, можно приобрести наш мерч, марки или даже елочные украшения", - добавил руководитель.

Дополнение

С 15 декабря украинцы могут сделать предзаказ официальной новогодней марки.