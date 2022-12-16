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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Укрпочте" анонсировали открытие новогодней почтовой резиденции

Киев • УНН

 • 531263 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В центральных отделениях областных центров с 19 декабря будет действовать Новогодняя почтовая резиденция. Дети смогут пообщаться с новогодним волшебником и написать ему письмо с пожеланиями. Будет работать такая почта до конца года в выходные дни. Об этом в телеграме сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает УНН.

Цитата

"С 19 декабря в наших главпочтамтах заработает Новогодняя почтовая резиденция. К нашим привычным услугам добавляем еще одну - и становимся средоточием тепла и хорошего настроения для вас и ваших родных. Дети смогут пообщаться с Новогодним волшебником и написать ему письма с пожеланиями (письма, кстати, можно написать дома, когда нет света), для этого даже имеем волшебный почтовый ящик", - написал он.

Детали

Также, по словам Смелянского, дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах, развлечениях и активностях.

"У нас можно заказать подарки с бесплатной доставкой, поздравить наших защитников с праздником (поздравительную открытку мы предоставим бесплатно). А еще - мы можем доставить эту открытку или посылку даже на 0 линию фронта! Ну и, конечно, можно приобрести наш мерч, марки или даже елочные украшения", - добавил руководитель.

Дополнение

С 15 декабря украинцы могут сделать предзаказ официальной новогодней марки.

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