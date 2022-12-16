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В "Укрпошті" анонсували відкриття новорічної поштової резиденції

В "Укрпошті" анонсували відкриття новорічної поштової резиденції

Київ • УНН

 • 531264 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У центральних відділеннях обласних центрів з 19 грудня буде діяти Новорічна поштова резиденція. Діти зможуть поспілкуватися з новорічним чарівником та написати йому листа із побажаннями. Працюватиме така пошта до кінця року на вихідних. Про це в телеграмі повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.

Цитата

"З 19 грудня в наших головпоштамтах запрацює Новорічна поштова резиденція. До наших звичних послуг додаємо ще одну - і стаємо осередком тепла та гарного настрою для вас та ваших рідних. Діти зможуть поспілкуватися з Новорічним чарівником та написати йому листа із побажаннями (листи, до речі, можна написати вдома, коли немає світла), для цього навіть маємо чарівну поштову скриню", - написав він.

Деталі

Також, за словами Смілянського, діти та дорослі зможуть взяти участь у майстер-класах, розвагах та активностях.

"У нас можна замовити подарунки з безкоштовною доставкою, привітати наших захисників зі святом (вітальну листівку ми надамо безкоштовно). А ще - ми можемо доставити цю листівку чи посилку навіть на 0 лінію фронту! Ну і, звісно, можна придбати наш мерч, марки чи навіть ялинкові прикраси", - додав керівник.

Доповнення

З 15 грудня українці можуть зробити передзамовлення офіційної новорічної марки.

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