В "Укрпошті" анонсували відкриття новорічної поштової резиденції

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"З 19 грудня в наших головпоштамтах запрацює Новорічна поштова резиденція. До наших звичних послуг додаємо ще одну - і стаємо осередком тепла та гарного настрою для вас та ваших рідних. Діти зможуть поспілкуватися з Новорічним чарівником та написати йому листа із побажаннями (листи, до речі, можна написати вдома, коли немає світла), для цього навіть маємо чарівну поштову скриню", - написав він.



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Також, за словами Смілянського, діти та дорослі зможуть взяти участь у майстер-класах, розвагах та активностях.

"У нас можна замовити подарунки з безкоштовною доставкою, привітати наших захисників зі святом (вітальну листівку ми надамо безкоштовно). А ще - ми можемо доставити цю листівку чи посилку навіть на 0 лінію фронту! Ну і, звісно, можна придбати наш мерч, марки чи навіть ялинкові прикраси", - додав керівник.

Доповнення

З 15 грудня українці можуть зробити передзамовлення офіційної новорічної марки.