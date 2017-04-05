В "Укрнефть" пришли с обысками
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В главный офис "Укрнафты" пришли с обысками, сообщает корреспондент УНН.
Как отмечается, обыски продолжаются в главном офисе на Несторовском переулке.
Добавим, на воротах возле здания - спиленный замок.
Сейчас из помещения никто не выходит. На дверях помещения размещено объявление: "Временно не работаем".
Как сообщает корреспондент УНН, в помещении есть вооруженные люди. На одежде по меньшей мере одного из них - шеврон, предварительно, СБУ.
УНН уточняет информацию в официальных источниках.
Как сообщили УНН в Генпрокуратуре, обыски проводят не сотрудники их ведомства.