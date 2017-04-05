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До "Укрнафти" прийшли з обшуками

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. До головного офісу "Укрнафти" прийшли з обшуками, повідомляє кореспондент УНН.

Як зазначається, обшуки тривають в головному офісі на Несторівському провулку.

Додамо, на воротах поблизу приміщення - спиляний замок.

Наразі з приміщення ніхто не виходить. На дверях приміщення розміщено оголошення: "Тимчасово не працюємо".

Як повідомляє кореспондент УНН, у приміщенні є озброєні люди. На одязі щонайменше одного з них - шеврон, попередньо, СБУ.

УНН уточнює інформацію в офіційних джерел.

Як повідомили УНН у Генпрокуратурі, обшуки проводять не співробітники їх відомства.

Українські Національні Новини

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