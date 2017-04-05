До "Укрнафти" прийшли з обшуками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. До головного офісу "Укрнафти" прийшли з обшуками, повідомляє кореспондент УНН.
Як зазначається, обшуки тривають в головному офісі на Несторівському провулку.
Додамо, на воротах поблизу приміщення - спиляний замок.
Наразі з приміщення ніхто не виходить. На дверях приміщення розміщено оголошення: "Тимчасово не працюємо".
Як повідомляє кореспондент УНН, у приміщенні є озброєні люди. На одязі щонайменше одного з них - шеврон, попередньо, СБУ.
УНН уточнює інформацію в офіційних джерел.
Як повідомили УНН у Генпрокуратурі, обшуки проводять не співробітники їх відомства.