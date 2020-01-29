В "Укргаздобыче" сообщили, насколько истощены крупнейшие месторождения газа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Запасы пяти крупнейших газовых месторождений Украины на данный момент истощены более чем на 80%. Об этом сообщила в среду компания “Укргаздобыча” на своей странице в Facebook, пишет УНН.
“Мы часто говорим о значительной истощение месторождений. Да, вот приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: 1. Шебелинское — 89%; 2. Западно-Крестищенское — 90%; 3. Яблуновское — 79%; 4. Ефремовское — 82%; 5. Мелехивское — 82%”, — указано в сообщении.
В компании также отметили, что: “Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать „Гринфилд“ — новые участки”.
В “Укргаздобыче” отметили, что в 2019 году компании удалось: открыть три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд м3 голубого топлива; увеличить извлекаемые запасы почти на 15 млрд кубометров газа; подготовить к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд м3 газа.