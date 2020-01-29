В "Укргазвидобуванні" повідомили, наскільки виснажені найбільші родовища газу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Запаси п’яти найбільших газових родовищ України на даний момент виснажені більш ніж на 80%. Про це повідомила в середу компанія “Укргазвидобування” на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
“Ми часто говоримо про значну виснаженість родовищ. Так, ось наводимо рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ компанії: 1. Шебелинське — 89%; 2. Західно-Хрестищенське — 90%; 3. Яблунівське — 79%; 4. Єфремівське — 82%; 5. Мелехівське — 82%”, — вказано у повідомленні.
У компанії також зазначили, що: “Тому ми багато інвестуємо у пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння. Зокрема, проводимо дорозвідку наявних площ і починаємо освоювати „грінфілди“ — нові ділянки”.
В “Укргазвидобуванні” зазначили, що у 2019 році компанії вдалося: відкрити три нові родовища з ресурсною базою 2,15 млрд м3 блакитного палива; приростити видобувні запаси майже на 15 млрд кубометрів газу; підготовити до буріння об’єкти з ресурсною базою 17,7 млрд м3 газу.