В Украину из Москвы экстрадирован экс-глава ГАИ Киева - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине экстрадировали задержанного в Москве бывшего УГАИ ГУ МВД Украины в городе Киеве Николая Макаренко. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Накануне Дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество", - написал Луценко.
Напомним, в апреле 2015 глава МВД Аваков сообщал, что начальник ГАИ Киева Николай Макаренко несанкционированно покинул территорию Украины и находится в розыске.