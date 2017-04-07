В Украину из Москвы экстрадирован экс-глава ГАИ Киева - Ю.Луценко

"Накануне Дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество", - написал Луценко.

Напомним, в апреле 2015 глава МВД Аваков сообщал, что начальник ГАИ Киева Николай Макаренко несанкционированно покинул территорию Украины и находится в розыске.