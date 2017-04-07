В Україну з Москви екстрадували екс-голову ДАІ Києва – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЕВ. 7 квітня. УНН. В Україну екстрадували затриманого в Москві колишнього УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Миколи Макаренка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Напередодні Дня ДАІ (14 квітня) відбулася екстрадиція колишнього начальника Управління ДАІ ГУМВС України в місті Києві Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за системні хабарництво",- написав Ю.Луценко.
Нагадаємо, у квітні 2015 голова МВС А.Аваков повідомляв, що начальник ДАІ Києва Микола Макаренко несанкціоновано залишив територію України і перебуває у розшуку.