В Украину приехал федеральный президент Республики Австрия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня в Украину с официальным визитом приехал федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен, передает корреспондент УНН.
Во время официальной церемонии главы двух государств прослушали гимны Украины и Австрии, после чего президенты поздоровались с присутствующими на встрече высокопоставленными лицами обеих стран.
Добавим, что во время мероприятий у одного из солдат почетного караула упал головной убор, который Петр Порошенко, проходя рядом поднял и надел на голову военнослужащему.
Напомним, 12 марта, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Могерини в Администрации Президента.