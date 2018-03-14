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В Україну приїхав федеральний президент Республіки Австрія

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні в Україну з офіційним візитом приїхав федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен, передає кореспондент УНН.

Під час офіційної церемонії голови обох держав прослухали гімни України та Австрії, після чого президенти привіталися з присутніми на зустрічі високо посадовцями обох країн.

Додамо, що підчас заходів у одного з солдатів почесної варти впав головний убір, який Петро Порошенко, проходячи поруч підняв та одів на голову військовослужбовцю.

Нагадаємо, 12 березня, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні в Адміністрації Президента.

Українські Національні Новини

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