В Україну приїхав федеральний президент Республіки Австрія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні в Україну з офіційним візитом приїхав федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен, передає кореспондент УНН.
Під час офіційної церемонії голови обох держав прослухали гімни України та Австрії, після чого президенти привіталися з присутніми на зустрічі високо посадовцями обох країн.
Додамо, що підчас заходів у одного з солдатів почесної варти впав головний убір, який Петро Порошенко, проходячи поруч підняв та одів на голову військовослужбовцю.
Нагадаємо, 12 березня, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні в Адміністрації Президента.