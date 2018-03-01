В Украину привезли первую Tesla Model 3

В автосалоне заявили, что до этого никаких показаний и презентации этой модели в Европе не было. Электромобиль там появится в июле, когда Tesla начнет выпуск европейской версии.

Привезенная модель - в полной комплектации. У нее панорамная крыша, 18-дюймовые колеса, система полуавтономного вождения, а также - большой запас хода на одном заряде - 500 километров.

Model 3 зарядили украинским электричеством и протестовали во время почти 10-градусного мороза на не самых лучших столичных дорогах.

Так, 11 месяцев назад машину заказали в компании Tesla. Однако очередь за этими машинами очень большая, в ней около 400 тыс. человек.

Украинцы не стали ждать, поэтому на eBay нашли 5 реальных предложений по продаже. Выбрали электромобиль с известной историей и небольшим пробегом - в несколько тысяч миль.

В частности, на "украинской" синей Tesla Model 3 установили рекорд.

Ее бывший владелец Даниэль Зорилья и редактор американского издания The Drive Алекс Рой провели 4-суточный тест-драйв. Преодолели 4602 километров за 50 часов 16 минут и 32 секунды. Это на 5 часов быстрее, чем это расстояние проехала Model S в 2016 году.

Увидеть новинку можно будет на международной выставке электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine 2-4 марта 2018 года.

Напомним, в июле прошлого года разработчик и глава Tesla Маск заявил, что когда прошлой весной американские автомобилисты начали оформлять предварительные заказы на Tesla Model 3, за 24 часа его зарезервировали более 130 тыс. автолюбителей. Поставки Tesla Model 3 начнутся в конце 2017 года. За машину клиенты отдадут 35 тыс. долларов.