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В Україну привезли першу Tesla Model 3

В Україну привезли першу Tesla Model 3

Київ • УНН

 • 12032 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. В Україну привезли перший електромобіль Tesla Model 3, передає УНН з посиланням, на автосалон ElectroCars, який і ввіз електромобіль.

В автосалоні заявили, що до цього жодних показів і презентації цієї моделі в Європі не було. Електромобіль там з’явиться у липні, коли Tesla почне випуск європейської версії.

Привезена модель — у повній комплектації. У неї панорамний дах, 18-дюймові колеса, система напівавтономного водіння, а також — чималий запас ходу на одному заряді — 500 кілометрів.

Model 3 зарядили українською електрикою і протестували під час майже 10-градусного морозу на не найкращих столичних дорогах.

Так, 11 місяців тому автівку замовили у компанії Tesla. Проте черга за цими машинами дуже велика, у ній близько 400 тис. людей.

Українці не стали чекати, то ж на eBay знайшли 5 реальних пропозицій із продажу. Обрали електромобіль із відомою історією і невеликим пробігом — у декілька тисяч миль.

Зокрема, на “українській” синій Tesla Model 3 встановили рекорд.

Її колишній власник Даніель Зорілья і редактор американського видання The Drive Алекс Рой провели 4-добовий тест-драйв. Подолали 4602 кілометри за 50 годин 16 хвилин і 32 секунди. Це на 5 годин швидше, ніж цю відстань проїхала Model S у 2016 році.

Побачити новинку можна буде на міжнародній виставці електротранспорту та гібридів Plug-In Ukraine 2-4 березня 2018 року.

Нагадаємо, в липні минулого року розробник і очільник Tesla Ілон Маск заявив, що коли минулої весни американські автомобілісти почали оформляти попередні замовлення на Tesla Model 3, за 24 години його зарезервували більше 130 тисяч автолюбителів. Поставки Tesla Model 3 почнуться в кінці 2017 року. За машину клієнти віддадуть 35 000 доларів.

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