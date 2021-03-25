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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50725 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 70866 просмотра

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В Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac

В Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac

Киев  •  УНН

 • 21371 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил в Украину первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом УНН сообщили в МА "Борисполь".

Цитата

"Прилетел такой груз (вакцина - ред.). Началась его разгрузка", - сказали в пресс-службе.

Детали

Сообщается, что указанная инактивированная вакцина, была 10 марта текущего года зарегистрирована Минздравом Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

Что было раньше

Министр охраны здоровяч Максим Степанов накануне сообщил, что первая партия вакцины CoronaVac прибудет в количестве 200 тысяч доз. Согласно украинскому законодательству, Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава будут до 10 дней проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19.

Вакцина CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech — это традиционная инактивированная вакцина на основе “убитого” вируса.

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет “хороший профиль безопасности” с антителами в 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Представлены также новые данные, свидетельствующие, что вакцина CoronaVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но исследования в этой сфере все еще продолжаются.

Вместе с тем технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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