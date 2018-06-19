В украинском телерадиопространстве уменьшилась доля российских передач - Нацсовет

“В целом, если подытожить, то весь европейский, в частности украинский аудиовизуальный продукт, сейчас равен 93%. По сравнению с прошлым годом он вырос на 6%. Доля производства других стран, в частности Российской Федерации, составляет лишь 7 процентных пунктов. На 6% уменьшился в соответствии с прошлого года”, — сообщил Артеменко.

Он отметил, что все украинские общенациональные каналы перевыполняют квоты на европейские продукты в эфире.

“По результатам мониторинга, все общенациональные каналы перевыполняют квоту и существенно перевыполняют эту квоту по доли передач европейского, в том числе украинского производства, 93% имеем вместо 70%, как того требует закон”, — отметил он.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выразил позицию относительно распространения в социальных сетях смонтированного к 9 мая ролика, который “провоцирует общественный раздор”.