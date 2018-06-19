В українському телерадіопросторі зменшилась частка російських передач - Нацрада
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В українському телерадіопросторі зменшилась частка програм виробництва Російської Федерації. Про це на прес-конференції повідомив голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, передає УНН.
“В цілому, якщо підсумувати, то весь європейський, зокрема український аудіовізуальний продукт, зараз дорівнює 93%. В порівнянні з минулим роком він зріс на 6%. Частка виробництва інших країн, зокрема Російської Федерації, становить лише 7 процентних пунктів. На 6% зменшився відповідно до минулого року”, — повідомив Артеменко.
Він зазначив, що всі українські загальнонаціональні канали перевиконують квоти на європейські продукти в ефірі.
“За результатами моніторингу, всі загальнонаціональні канали перевиконують квоту і суттєво перевиконують цю квоту щодо частки передач європейського, в тому числі українського виробництва, 93% маємо замість 70%, як того вимагає закон”, — зазначив він.
Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення висловила позицію щодо розповсюдження у соціальних мережах змонтованого до 9 травня ролика, який “провокує суспільний розбрат”.