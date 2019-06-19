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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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В Украине появился еще один историко-культурный заповедник

Киев • УНН

 • 11706 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление "О создании Государственного историко-культурного заповедника "Государственники Северщины". Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

В Украине появился еще один историко-культурный заповедник

"Сегодня правительство приняло решение об объявлении комплекса памятников архитектуры села Гамалеевка и города Шостки Сумской области Государственным историко-культурным заповедником с отнесением его к сфере управления Минкультуры", - сказал он.

По его словам, архитектурный комплекс усыпальницы семьи Скоропадских - Гамалиевский монастырь и другие памятники архитектуры, которых касается решение, имеют колоссальное историческое значение для Украины. Гамалиевский Харлампиевский монастырь является памятником архитектуры национального значения, это один из последних монастырей-крепостей, построенных в Украине. В нем находится усыпальница двух ветвей семьи Скоропадских и единственное захоронение гетманов в Украине.

"Сохранение культурного наследия, исторической памяти и традиций - это один из основных элементов устойчивого развития любого региона, а для пограничной Сумской области - это вообще очень важно", - отметил Розенко.

Согласно постановлению, Министерство культуры Украины должно до конца года утвердить положение о Заповеднике, границах и зонах охраны заповедника, разработать план организации его территории, определить объемы, стоимость и сроки проведения работ по реставрации объектов, включенных в состав заповедника.

Напомним, в апреле прибрежная акватория Азовского моря объявлена гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский".

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