В Украине появился еще один историко-культурный заповедник

"Сегодня правительство приняло решение об объявлении комплекса памятников архитектуры села Гамалеевка и города Шостки Сумской области Государственным историко-культурным заповедником с отнесением его к сфере управления Минкультуры", - сказал он.

По его словам, архитектурный комплекс усыпальницы семьи Скоропадских - Гамалиевский монастырь и другие памятники архитектуры, которых касается решение, имеют колоссальное историческое значение для Украины. Гамалиевский Харлампиевский монастырь является памятником архитектуры национального значения, это один из последних монастырей-крепостей, построенных в Украине. В нем находится усыпальница двух ветвей семьи Скоропадских и единственное захоронение гетманов в Украине.

"Сохранение культурного наследия, исторической памяти и традиций - это один из основных элементов устойчивого развития любого региона, а для пограничной Сумской области - это вообще очень важно", - отметил Розенко.

Согласно постановлению, Министерство культуры Украины должно до конца года утвердить положение о Заповеднике, границах и зонах охраны заповедника, разработать план организации его территории, определить объемы, стоимость и сроки проведения работ по реставрации объектов, включенных в состав заповедника.

Напомним, в апреле прибрежная акватория Азовского моря объявлена гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский".