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В Україні з'явився ще один історико-культурний заповідник

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову "Про створення Державного історико-культурного заповідника "Державотворці Сіверщини". Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на урядовий портал.

В Україні з'явився ще один історико-культурний заповідник

"Сьогодні уряд ухвалив рішення щодо оголошення комплексу пам’яток архітектури села Гамаліївка та міста Шостки Сумської області Державним історико-культурним заповідником з віднесенням його до сфери управління Мінкультури", - сказав він.

За його словами, архітектурний комплекс усипальниці родини Скоропадських – Гамаліївський монастир та інші пам’ятки архітектури, яких стосується рішення, мають колосальне історичне значення для України. Гамаліївський Харлампіївський монастир є пам’яткою архітектури національного значення, це один із останніх монастирів-фортець, побудованих в Україні. В ньому знаходиться усипальниця двох гілок родини Скоропадських і єдине захоронення гетьманів в Україні.

"Збереження культурної спадщини, історичної пам’яті і традицій – це один із основних елементів сталого розвитку будь-якого регіону, а для прикордонної Сумщини - це взагалі надзвичайно важливо", - зазначив Розенко.

Відповідно до постанови, Міністерство культури України має до кінця року затвердити положення про Заповідник, межі та зони охорони Заповідника, розробити план організації його території, визначити обсяги, вартість та строки проведення робіт з реставрації об’єктів, включених до складу Заповідника.

Нагадаємо, у квітні прибережна акваторія Азовського моря оголошена гідрологічним заказником загальнодержавного значення "Приморський".

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