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В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве

В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве

Киев  •  УНН

 • 13321 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. Также правительству предоставили полномочия без согласования с министрами назначать руководителей и заместителей других ведомств. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Кабинет министров поддержал проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации деятельности Кабинета мМинистров Украины и центральных органов исполнительной власти", целью которого является совершенствование организации и порядка функционирования Кабмина и центральных органов исполнительной власти, повышение эффективности их деятельности, усиление роли министерств в процессе формирования государственной политики", - написал Мокан.

Детали

По его словам, предлагаются такие изменения в законодательство:

• установление Кабмином требований к содержанию и структуре положение о министерстве и положение о другом центральном органе исполнительной власти;
• совершенствование процедуры создания и прекращения центральных органов исполнительной власти;
• закрепление унифицированной структуры аппарата министерства (директората, секретариат министерства, департаменты, управления и другие самостоятельные структурные подразделения);
• сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах;
• уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабмина;
• определение основных принципов организации деятельности правительственных комитетов;
• усиление роли Секретариата Кабинета Министров в координации процесса стратегического планирования деятельности правительства.

"В частности, для усиления роли министерств в формировании государственной политики предлагается определить на законодательном уровне унифицированную структуру их аппарата, предусмотрев правовые основания функционирования директоратов политики. Нормирование данному вопросу обеспечит стабильность результатов реформирования министерств, которое состоялось в соответствии со Стратегией реформирования государственного управления в Украине на период до 2021-го года", - отметил Мокан.

Дополнение

Член фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщала, что в частности, в законопроекте об изменениях в законы о КМУ и о центральных органах исполнительной власти, предлагается предоставить правительству полномочия без согласования с министрами назначать руководителей и заместителей других ведомств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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