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В Україні зможуть розміщувати міністерства не лише в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який дозволить розміщувати міністерства не тільки в Києві. Також уряду надали повноваження без погодження з міністрами призначати очільників та заступників інших відомств. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Кабінет міністрів підтримав проєкт закону „Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади“, метою якого є вдосконалення організації і порядку функціонування Кабміну та центральних органів виконавчої влади, підвищення ефективності їх діяльності, посилення ролі міністерств у процесі формування державної політики”, — написав Мокан.

Деталі

За його словами, пропонуються такі зміни до законодавства:

• встановлення Кабміном вимог до змісту та структури положення про міністерство та положення про інший центральний орган виконавчої влади;
• удосконалення процедури утворення та припинення центральних органів виконавчої влади;
• закріплення уніфікованої структури апарату міністерства (директорати, секретаріат міністерства, департаменти, управління та інші самостійні структурні підрозділи);
• зосередження функцій з розроблення проєктів актів законодавства у міністерствах;
• уточнення сфер компетенції та основних напрямів діяльності Кабміну;
• визначення основних засад організації діяльності урядових комітетів;
• посилення ролі Секретаріату Кабінету Міністрів у координації процесу стратегічного планування діяльності уряду.

“Зокрема, для посилення ролі міністерств у формуванні державної політики пропонується визначити на законодавчому рівні уніфіковану структуру їх апарату, передбачивши правові підстави функціонування директоратів політики. Унормування зазначеного питання забезпечить стабільність результатів реформування міністерств, яке відбулося відповідно до Стратегії реформування державного управління в Україні на період до 2021-го року”, — зазначив Мокан.

Доповнення

Член фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що зокрема, в законопроекті про зміни в закони про КМУ і про центральні органи виконавчої влади, пропонується надати уряду повноваження без погодження з міністрами призначати очільників та заступників інших відомств.

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