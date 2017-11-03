В Украине собрано 52,5 млн тонн зерновых

"Так, по оперативным данным из регионов уже намолочено 525 млн тонн зерна с площади 13,0 млн га или 89% к прогнозируемых площадей (146 млн га)", - говорится в сообщении.

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Из указанного количества гречки намолочено 191 тысяч тонн с площади 175 тысяч га или 96% к прогнозу (181 тысяч га) проса собрано 81 тысяч тонн с площади 55 тысяч га или 98% к прогнозу (56 тысяч га) кукурузы обмолочено 14,4 млн тонн с площади 29 млн га или 65% к прогнозу (45 млн га).

Кроме того, проводится сбор подсолнечника - собрано 11,2 млн тонн с площади 5,7 млн га или 96% к прогнозу (5,9 млн га), намолочено сои - 3,3 млн тонн с площади 1,7 млн га или 87 % к прогнозу (2,0 млн га) и накопано сахарной свеклы - 10,9 млн тонн с площади 246 тисяч га или 78% к прогнозу (318 тысяч га).

Наибольший вал зерна в Одесской обл. - 4,3 млн тонн, Винницкой обл. - 3,7 млн тонн, Харьковской обл. - 3,6 млн тонн, Днепропетровской обл. - 3,5 млн тонн и Полтавской обл. - 3,3 млн тонн.