В Украине собрано 52,5 млн тонн зерновых

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4856 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66422 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133931 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108870 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111236 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109079 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101649 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148059 просмотра

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Актуальное
В Украине собрано 52,5 млн тонн зерновых

В Украине собрано 52,5 млн тонн зерновых

Киев  •  УНН

 • 12685 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По состоянию на 3 ноября в Украине собрано 52,5 млн т зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

"Так, по оперативным данным из регионов уже намолочено 525 млн тонн зерна с площади 13,0 млн га или 89% к прогнозируемых площадей (146 млн га)", - говорится в сообщении.

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Из указанного количества гречки намолочено 191 тысяч тонн с площади 175 тысяч га или 96% к прогнозу (181 тысяч га) проса собрано 81 тысяч тонн с площади 55 тысяч га или 98% к прогнозу (56 тысяч га) кукурузы обмолочено 14,4 млн тонн с площади 29 млн га или 65% к прогнозу (45 млн га).

Кроме того, проводится сбор подсолнечника - собрано 11,2 млн тонн с площади 5,7 млн га или 96% к прогнозу (5,9 млн га), намолочено сои - 3,3 млн тонн с площади 1,7 млн га или 87 % к прогнозу (2,0 млн га) и накопано сахарной свеклы - 10,9 млн тонн с площади 246 тисяч га или 78% к прогнозу (318 тысяч га).

Наибольший вал зерна в Одесской обл. - 4,3 млн тонн, Винницкой обл. - 3,7 млн тонн, Харьковской обл. - 3,6 млн тонн, Днепропетровской обл. - 3,5 млн тонн и Полтавской обл. - 3,3 млн тонн.

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