В Україні зібрано 52,5 млн.т зернових

"Так, за оперативними даними з регіонів вже намолочено 52,5 млн тонн зерна з площі 13,0 млн га або 89% до прогнозованих площ (14,6 млн га)", - йдеться у повідомленні.

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З вказаної кількості гречки намолочено 191 тисяча тонн з площі 175 тисяч га або 96% до прогнозу (181 тисяча га); проса зібрано 81 тисяча тонн з площі 55 тисяч га або 98% до прогнозу (56 тисяч га); кукурудзи обмолочено 14,4 млн тонн з площі 2,9 млн га або 65% до прогнозу (4,5 млн га).

Крім того, проводиться збирання соняшнику – зібрано 11,2 млн тонн з площі 5,7 млн га або 96% до прогнозу (5,9 млн га), намолочено сої – 3,3 млн тонн з площі 1,7 млн га або 87% до прогнозу (2,0 млн га) та накопано цукрових буряків – 10,9 млн тонн з площі 246 тисяч га або 78% до прогнозу (318 тисяч га).

Найбільший вал зерна в Одеській обл. – 4,3 млн тонн, Вінницькій обл. – 3,7 млн тонн, Харківській обл. – 3,6 млн тонн, Дніпропетровській обл. – 3,5 млн тонн та Полтавській обл. – 3,3 млн тонн.