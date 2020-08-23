В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

“По информации УкрГидрометцентра, 23 августа в Украине, кроме большинства западных и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток во многих областях Украины прогнозируются кратковременные грозовые дожди, местами шквалы.