В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
“По информации УкрГидрометцентра, 23 августа в Украине, кроме большинства западных и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток во многих областях Украины прогнозируются кратковременные грозовые дожди, местами шквалы.