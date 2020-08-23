В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає УНН.
“За інформацією УкрГідрометцентру, 23 серпня в Україні, крім більшості західних та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за прогнозами синоптиків, у найближчі дві доби у багатьох областях України прогнозуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали.