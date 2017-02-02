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В Украине запустят онлайн-кампанию, посвященную противодействию домашнему насилию

Киев • УНН

 • 6665 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. С 6 по 14 февраля, ко Дню влюбленных, в социальных сетях под хэштегом #КонвенцияВПодарок стартует онлайн-кампания, посвященная вопросу противодействия домашнему насилию в Украине и ратификации Стамбульской конвенции. Об этом сообщает пресс-служба AmnestyInternational в Украине, передает УНН.

В Украине запустят онлайн-кампанию, посвященную противодействию домашнему насилию

"Лидеры и лидеры мнений, а также все неравнодушные запишут короткие видеообращения и сделают посты с призывами к парламентариям ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Ведь именно Конвенция обязывает правительства принять меры для противодействия домашнему насилию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в рамках кампании, 13 февраля, состоится твиттер-шторм с требованием к депутатам ратифицировать документ, а 14 февраля состоится акция-перформанс под Верховной Радой Украины под названием #КонвенцияВПодарок.

Пресс-служба AmnestyInternational также добавила, что Стамбульская конвенция важна, чтобы обеспечить уважение правоохранительных органов к пострадавшим в случаях насилия, изолировать обидчика от пострадавших и гарантировать безопасность, обеспечить надлежащее и эффективное расследование заявлений потерпевших и справедливое рассмотрение дела в суде, гарантировать комплексную помощь пострадавшим и надлежащее наказание обидчика и создать национальную линию телефона доверия.

Напомним, 6 октября 2016 г. в рамках проекта ЕС "Свобода от насилия: улучшение доступа к социальным услугам в Украине" в течение года 3 100 пострадавших от насилия женщин в Киеве и четырех областях получили квалифицированную социально-психологическую помощь.

Украинские Национальные Новости

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