В Україні запустять онлайн-кампанію, присвячену протидії домашньому насильству
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З 6 по 14 лютого, до Дня закоханих, в соціальних мережах під хештегом #КонвенціяВПодарунок стартуватиме онлайн-кампанія присвячена питанню протидії домашньому насильству в Україні та ратифікації Стамбульської конвенції. Про це повідомляє прес-служба AmnestyInternational в Україні, передає УНН.
“Лідери та лідери думок, а також всі небайдужі запишуть короткі відеозвернення та зроблять пости із закликами до парламентарів ратифікувати Стамбульську конвенцію. Адже саме Конвенція зобов’язує уряди вжити заходів для протидії домашньому насильству”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Також зазначається, що у рамках кампанії, 13 лютого, відбудеться твіттер-шторм з вимогою до депутатів ратифікувати документ, а 14 лютого, відбудеться акція-перформанс під Верховною Радою України під назвою #КонвенціяВПодарунок.
Прес-служба AmnestyInternational також додала, що Стамбульська конвенція важлива, щоб забезпечити повагу правоохоронних органів до потерпілих у випадках насильства, ізолювати кривдника від потерпілих і гарантувати безпеку, забезпечити належне та ефективне розслідування заяв потерпілих та справедливий розгляд справи у суді, гарантувати комплексну допомогу потерпілим й належне покарання кривдника та створити національну лінію телефону довіри.
Нагадаємо, 6 жовтня 2016 року у рамках проекту ЄС “Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних послуг в Україні” протягом року 3100 потерпілих від насильства жінок у Києві та чотирьох областях отримали кваліфіковану соціально-психологічну допомогу.