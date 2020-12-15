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В Украине заработает онлайн-платформа отчетности добывающих компаний - Буславец

Киев • УНН

 • 17938 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вскоре в Украине заработает онлайн-платформа, где каждый сможет проследить отчетность добывающих компаний. Об этом в своем Facebook написала заместительница министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

В Украине заработает онлайн-платформа отчетности добывающих компаний - Буславец

"Принято важнейшее решение для имплементации по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). Вскоре заработает онлайн-платформа электронной отчетности, которая существенно упростит процесс отчетности компаний и доступа к информации о добывающем секторе. Информация будет касаться деятельности компаний в добывающих отраслях и платежей, которые получает Государственный бюджет от их деятельности", - написала она.

Также Буславец добавила, что вторая важная новость - это то, что независимый администратор Ernst & Young представил для членов БГ ИПДО проекты отчетов ИПДО за 2018 и 2019 годы.

"Вскоре каждый сможет получить доступ к актуальным данным о добывающем секторе Украины. Систематическое раскрытие данных добывающей отрасли - это, однозначно, позитивный сигнал для инвесторов и международного сообщества", - резюмировала она.

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