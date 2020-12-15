В Україні запрацює онлайн-платформа звітності видобувних компаній - Буславець

"Прийнято надважливе рішення для імплементації із забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПВГ). Незабаром запрацює онлайн-платформа електронного звітування, яка суттєво спростить процес звітування компаній та доступу громадськості до інформації щодо видобувного сектору. Інформація стосуватиметься діяльності компаній у видобувних галузях та платежів, які отримує Державний бюджет від їх діяльності", - написала вона.

Також Буславець додала, що друга важлива новина - це те, що незалежний адміністратор Ernst & Young представив для членів БГ ІПВГ проекти звітів ІПВГ за 2018 та 2019 роки.

"Незабаром кожен зможе отримати доступ до актуальних даних про видобувний сектор України. Систематичне розкриття даних видобувної галузі – це, однозначно, позитивний сигнал для інвесторів та міжнародної спільноти", - резюмувала вона.