В Украине зафиксировано уже 17 330 случаев COVID-19, из них 476 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине на 9:00 15 мая зафиксировано уже 17 330 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 17 330 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 483 инфицированных.
Вследствие болезни в целом умерли 476 человек, из них 20 - за последние сутки.
Также 4 473 человек выздоровели, из которых 330 - за последние сутки.
Напомним, коронавирусом в мире заразились почти 4,5 млн человек, умерло - более 300 тысяч.