В Украине зафиксировано 139 случаев мошенничества касательно продажи несуществующих медицинских средств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине на фоне эпидемиологической ситуации уже зафиксировано 139 случаев мошенничества. Чаще всего преступники продают несуществующий медицинский товар гражданам через интернет. Об этом в Facebook сообщает Киберполиция, передает УНН.
“Нынешняя эпидемиологическая ситуация в государстве дала мошенникам новую площадку для того, чтобы воплощать свои схемы и выманивать у людей деньги. В качестве примера, когда используют интернет площадки для продаж несуществующих масок, дезинфекторов и других средств индивидуальной защиты. Лицо, желающее купить этот товар, звонит продавцу, тот предоставляет реквизиты. Лицо оплачивает, но товар не получает. Таких случаев в Укране зареестрвоано уже 139”, — сообщили в киберполиции.
Также отмечается, что лица могут звонить людям, или отправлять им сообщения, представляясь сотрудниками государственных органов и таким образом собирают персональные данные о людях.
Как сообщал УНН ранее, сообщение о госкомпенсации, распространение фейков и мошенническое завладение деньгами — типичные случаи мошенничества при коронавируса. В киберполиции дали несколько рекомендаций, как защититься.