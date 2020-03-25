В Украине зафиксировано 139 случаев мошенничества касательно продажи несуществующих медицинских средств

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91624 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101795 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103912 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103059 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111228 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100210 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104807 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106543 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131484 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130429 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Украине зафиксировано 139 случаев мошенничества касательно продажи несуществующих медицинских средств

В Украине зафиксировано 139 случаев мошенничества касательно продажи несуществующих медицинских средств

Киев  •  УНН

 • 12412 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине на фоне эпидемиологической ситуации уже зафиксировано 139 случаев мошенничества. Чаще всего преступники продают несуществующий медицинский товар гражданам через интернет. Об этом в Facebook сообщает Киберполиция, передает УНН.

“Нынешняя эпидемиологическая ситуация в государстве дала мошенникам новую площадку для того, чтобы воплощать свои схемы и выманивать у людей деньги. В качестве примера, когда используют интернет площадки для продаж несуществующих масок, дезинфекторов и других средств индивидуальной защиты. Лицо, желающее купить этот товар, звонит продавцу, тот предоставляет реквизиты. Лицо оплачивает, но товар не получает. Таких случаев в Укране зареестрвоано уже 139”, — сообщили в киберполиции.

Также отмечается, что лица могут звонить людям, или отправлять им сообщения, представляясь сотрудниками государственных органов и таким образом собирают персональные данные о людях.

Как сообщал УНН ранее, сообщение о госкомпенсации, распространение фейков и мошенническое завладение деньгами — типичные случаи мошенничества при коронавируса. В киберполиции дали несколько рекомендаций, как защититься.

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