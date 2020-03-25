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В Україні зафіксовано 139 випадків шахрайства з продажу неіснуючих медичних засобів

В Україні зафіксовано 139 випадків шахрайства з продажу неіснуючих медичних засобів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні на фоні епідеміологічної ситуації вже зафіксовано 139 випадків шахрайства. Найчастіше злочинці продають неіснуючий медичний товар громадянам через інтернет. Про це у Facebook повідомляє Кіберполіція, передає УНН.

“Нинішня епідеміологічна ситуація в державі дала шахраям новий майданчик для того, аби втілювати свої схеми і видурювати у людей гроші. Як приклад, коли використовують інтернет майданчики для продажів неіснуючих масок, дезінфекторів та інших засобів індивідуального захисту. Особа, яка хоче купити цей товар, телефонує продавцю, той надає реквізити. Особа оплачує, але товар не отримує. Таких випадків в Украні зареєстрвоано вже 139”, — повідомили в кіберполіції.

Також зазначається, що особи можуть телефонувати людям, або надсилати їм повідомлення, представляючись співробітниками державних органів і таким чином збирають персональні дані про людей.

Як повідомляв УНН раніше, повідомлення про держкомпенсації, розповсюдження фейків та шахрайське заволодіння грошима — типові випадки шахрайства під час коронавірусу. У кіберполіції дали кілька рекомендацій, як захиститись.

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