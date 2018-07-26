В Украине запретили лекарство против эпилепсии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине временно запретили "Фенобарбитал" порошок серии РВТ/1718058 индийского производства, из-за несоответствия показателя "Растворимость". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до нового распоряжения.
Также в Украине запретили лекарства от давления из-за возможных канцерогенов.
Как сообщал УНН, в Украине временно запретили леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".
Антибактериальный препарат "Офлоксин" попал под временную запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
В Украине временно запретили продавать таблетки "Комбиспазм" индийского производства из-за несоответствия требованиям качества. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Гослекслужбы Украины.