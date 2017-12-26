В Украине за год провели 72 тысячи акций с участием 28 млн граждан - Нацполиция

"В течение 2017 года полиция обеспечила безопасность во время проведения 72 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 28 млн граждан", - рассказал С.Князев.

Кроме того, он добавил, что в течение этого года граждане более 40 раз блокировали украинские дороги.

"На это реагировали работники полиции, обеспечивая безопасность протестующих, и чтобы дорожные коммуникации не были долго перекрыты. Это свидетельствует о том, что градус напряжения в общественности после Революции достоинства еще достаточно большой", - констатировал С.Князев.

Как сообщал УНН, 20 декабря во Львовской области медики перекрыли дорогу Львов-Самбор.