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В Україні за рік провели 72 тисячі акцій за участю 28 млн громадян - Нацполіція

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В 2017 році близько 28 мільйонів громадян взяли участь у проведенні 72 тисяч масових заходів. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

В Україні за рік провели 72 тисячі акцій за участю 28 млн громадян - Нацполіція

“Протягом 2017 року поліція забезпечила безпеку під час проведення 72 тисяч масових заходів, в яких взяли участь близько 28 мільйонів громадян”, — розповів С.Князєв.

Окрім того, він додав, що впродовж цього року громадяни понад 40 разів блокували українські дороги.

“На це реагували працівники поліції, забезпечуючи безпеку протестувальників, і щоб дорожні комунікації не були довго перекриті. Це свідчить про те, що градус напруги в суспільності після Революції гідності ще достатньо великий”, — констатував С.Князєв.

Як повідомляв УНН, 20 грудня на Львівщині медики перекрили дорогу Львів-Самбір.

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