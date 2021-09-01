В Украине за сутки сделали более 150 тыс. прививок от COVID-19, из них треть - Moderna

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 3,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 9,2 млн прививок, за последние сутки из которых - более 157 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.