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В Украине за сутки сделали более 150 тыс. прививок от COVID-19, из них треть - Moderna

Киев  •  УНН

 • 19084 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 3,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 9,2 млн прививок, за последние сутки из которых - более 157 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"157 049 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 31 августа 2021 года. Одну дозу получили 54 355 человек, полностью иммунизированы - 102 694 человека", - сообщили в Минздраве.

Детали

Вакциной Moderna за сутки сделали 52 918 прививок (сейчас прививают только второй дозой), Pfizer - 49 779, CoronaVac - 41 565, AstraZeneca - 12 787.

В течение суток работали: 981 мобильная бригада, 2962 пункты прививки; 327 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу - 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 825 401 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 239 171 прививки.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). Также украинцы делали прививки вакциной Janssen.

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